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AÖF VİZE SINAV SONUCU SON DAKİKA AÇIKLAMASI!


AÖF VİZE SINAV SONUCU SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Tarih : 10 Mayıs 2017, 17:05
Puan Ver : Aöf Vize Sınav Sonucu Son Dakika Açıklaması!(5/10)5


2017 AÖF bahar dönemi vize sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin girdiği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel anlamda 15 gün içerisinde açıklanan AÖF vize sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak mı? İşte eğitimine devam eden öğrencilerin merakla bekledi AÖF sınav sonuçları son dakika açıklaması ve öğrenme ekranı...



10 Mayıs salı günü itibariyle AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz



AÖF sınav sonuçlarını https://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya iOS ve Android Market platformundaki Anadolu uygulamasından öğrenebilirsiniz. Gerekli olan tek şey sizden istenen bilgileri doğru girmek.



AÖF SINAV TAKVİMİ



Anadolu Üniversitesi Senatosunun 14/02/2017 tarihli ve 2 sayılı kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde; 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 03-04 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır.



 



kaynak:haber7








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