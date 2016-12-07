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aöf sınav sonuçları açıklandı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarının sona ermesinin ardından sınav sonuçları açıklandı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 17:21
Puan Ver : Aöf Sınav Sonuçları Açıklandı(9/10)9


Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenciye açıköğretim sistemiyle yükseköğrenim sağlayan AÖF 17 lisans ve 34 önlisans programıyla bu sene de yeni öğrencileri bünyesine kattı.



AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.



Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.



 



kaynak:ntv








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