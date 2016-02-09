AÖF güz dönem sonu sınav sonuçları bugün de açıklanmadı. AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz net bir açıklama yok ancak sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.