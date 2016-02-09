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aöf sınav sonuçları 2016 bugün açıklanacak mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2016 BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

AÖF güz dönem sonu sınav sonuçları bugün de açıklanmadı. AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz net bir açıklama yok ancak sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Tarih : 09 Şubat 2016, 09:36
Puan Ver : Aöf Sınav Sonuçları 2016 Bugün Açıklanacak Mı?(8/10)9


AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merakla bu sorunun cevabı bekleniyor. Açıköğretim Üniversitesi okuyan öğrenciler 23 - 24 Ocak günü AÖF güz dönemi final sınavlarına girdi.



Açıköğretim AÖF sınavının soru cevaplarının açıklanmasının ardından şimdi gözler aöf sonuçlarına çevrildi. İşte AÖF sınav sonucları hakkında detaylı bilgiler...



AÖF 2015 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler Açık Öğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden açıklanan AÖF 2015 sınav sonuçlarını aşağıdaki link aracılığıyla ulaşacakları AÖF Sınav Sonuç Giriş Ekranı 'Öğrenci Otomasyonu' sayesinde öğrenebilirler.








Etiketler: Aöf  Sınav  Sonuçları  2016  Bugün  Açıklanacak      haber

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