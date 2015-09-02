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AÖF kayıtları ve internet başvurusu nasıl yapılır?

AÖF KAYITLARI VE İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2015-2016 yılı AÖF internet başvuru ve kayıt dönemi 31 Ağustos'ta başladı. Peki AÖF kayıtları ve internet başvurusu nasıl yapılır?

Tarih : 02 Eylül 2015, 19:16
Puan Ver : Aöf Kayıtları Ve İnternet Başvurusu Nasıl Yapılır?(10/10)11


2015-2016 yılı AÖF internet başvuru ve kayıt dönemi 31 Ağustos'ta başladı. Peki AÖF kayıtları ve internet başvurusu nasıl yapılır?



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin merakla bekledikleri AÖF kayıt dönemi başladı. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuru ile 2015-2016 yılı için AÖF başvuru ve kayıt dönemi 31 Ağustos 2015'de başladığını ve 08 Eylül 2015 Salı günü saat 17.00'de sona ereceğini bildirdi. Ayrıca yapılan duyuruda AÖF kayıt işlemleri için internetten başvuru yapılması gerektiğini, aksi takdirde kayıt yaptıramayacaklarını belirtti.





KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



1)Öğrenim Belgesi

2) askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)

3) Fotoğraf

4) İnternet Başvuru Belgesi

5) Fotoğraflı-İmzalı Form

6) Öğrenci Bilgi Formu

7) Kayıt Bilgileri Sorgulama








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