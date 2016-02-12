AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı. Binlerce Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencisinin merak ettiği ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu nihayet yanıt buldu.



AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı. Binlerce Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencisinin merak ettiği 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. AÖF Güz Dönem Sonu Sınav Sonuçları 2016'yı açıkladı. Peki; AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonuç giriş ekranı haberimizde...







AÖF sınav sonuçları açıklanıyor. 23 - 24 Ocak tarihinde yapılan AÖF dönem sonu sınav sonuçları az önce açıklandı. AÖF öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanan AÖF sınav sonuçlarına haberimizdeki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.