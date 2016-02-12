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aöf güz dönem sonu sınav sonuçları 2016 açıklandı!

AÖF GÜZ DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI 2016 AÇIKLANDI!

AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı. Binlerce Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencisinin merak ettiği ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu nihayet yanıt buldu.

Tarih : 12 Şubat 2016, 13:47
Puan Ver : Aöf Güz Dönem Sonu Sınav Sonuçları 2016 Açıklandı!(7/10)9


AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı. Binlerce Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencisinin merak ettiği 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. AÖF Güz Dönem Sonu Sınav Sonuçları 2016'yı açıkladı. Peki; AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonuç giriş ekranı haberimizde...



AÖF sınav sonuçları açıklanıyor. 23 - 24 Ocak tarihinde yapılan AÖF dönem sonu sınav sonuçları az önce açıklandı. AÖF öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanan AÖF sınav sonuçlarına haberimizdeki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.







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