Türkiye Varlık Fonu, Faizsiz Kredi Haberlerini Yalanladı
Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro
Savcı, Kara Harp Okulu Kursiyerlerine Müebbet İstedi: Darbe Olduğunu Her Mantıklı İnsan Bilir
Bitcoin, İlk Kez 5 Bin Dolar Seviyesini Aştı
Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı
3 Bin Kişilik Irak Ordusu Kerkük Sınırına Dayandı
Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Coutinho'yu Transfer Edecek
Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı
Erdoğan'dan Türkiye'yi Ortadoğu Devleti Olarak Gören Profesöre Ağır Sözler
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak
Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı

Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı

ANTRENMANDA SAKATLANAN BURSASPORLI SERCAN YILDIRIM, SEDYEYLE ÇIKTI

Bursaspor'da forma giyen Sercan Yıldırım, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Tarih : 12 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı(9/10)5

Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek Bursaspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde dün yapılan çalışmada sakatlanan Badu'nun 3 hafta takımdan ayrı kalacağının açıklanmasının ardından, bugün gerçekletirilen antrenmanın son bölümünde yapılan taktik prova sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu Sercan Yıldırım yere yığıldı.

SEDYEYLE ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği golcü oyuncu, ayağa kalkmakta zorlanınca sedye ile taşındı. Sercan Yıldırım'ın çekicecek MR'ının ardından durumunun belli olacağı bildirildi.

Bursaspor'da Badu ve Sercan Yıldırım'ın dışında Joshua John ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antrenmanda  Sakatlanan  Bursasporlı  Sercan  Yıldırım  Sedyeyle  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER