Apple Watch'u antrenman uygulamaları ile sporunuza devam edin. Bu uygulamalardan en popüler olanlarını aşağıda sizler için düzenledik.



Nike+ Run Club



İster amatör ister profesyonel bir koşucu olun, Nike+ Run Club uygulaması koşu deneyiminizi hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri sunuyor. Arkanızda sizi motive eden milyonlarca koşucu ve her adımınıza rehberlik eden uzmanlar ile daha ileriye ve daha hızlı gidecek, bunu yaparken de daha çok eğleneceksiniz.



Runkeeper



Runkeeper Apple Watch uygulaması, iPhone'unuzu yanınızda taşımanıza gerek olmadan koşularınızı, yürüyüşlerinizi ve bisiklet sürüşlerinizi takip edebilir. watchOS 3 ile, kalp atış hızınız da dahil olmak üzere temel antrenman istatistikleri şimdi anında güncellenecek ve bir bakışta görebileceğiniz şekilde size sunulacak.



Runtastic



Runtastic ekibi Runtastic koşunuzu, bisiklet sürüşünüzü veya yürüyüşünüzü Dock veya Komplikasyonları kullanarak doğrudan Apple Watch'tan başlatmanızı sağlıyor. Tüm uygulama akışını ve deneyimini watchOS 3'ün yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için yeniden tasarladı. Mesafe, Tempo veya Yükseklik Kazancı gibi tüm ilgili antrenman verilerini Apple Watch'unuzda görebilirsiniz. Ayrıca, antrenman sırasında bileğinizden ölçülen kalp atış hızı saatinizde görüntülenir. iPhone'unuzda belirli bir antrenmanı sorunsuz bir şekilde yapılandırın ve anında Apple Watch'ta başlatın.



Seven



Seven uygulaması, her yerde yapabileceğiniz hızlı ve etkili antrenmanlar için sizi yönlendirir. WatchOS 3 güncellemesiyle birlikte, sizi temel egzersizlerde maksimum kalp atış hızınızın %80'ine ulaşacak kadar yoğun çalışmaya teşvik eder. Yeni “Heart Boosts” konsepti de sizlerle. watchOS 3'teki yeni fitness ve medya özellikleri sayesinde, Seven şimdi her egzersizin şeklini net bir şekilde gösteren animasyonlar ve doğrudan saatinizde oynatabileceğiniz motive edici antrenman koçları ile saatinizde tamamen bağımsız bir şekilde çalışıyor.







Streaks



İyi alışkanlıklar geliştirmenizi sağlayan iş listeleri hazırlamak için kullanabilirsiniz. 2016 Apple Tasarım Ödülü sahibi Streaks, kullanıcıların bir günde bir görevi bir defadan fazla gerçekleştirmek gibi fitness konulu, kişisel ve işle ilgili hedeflerine daha da fazla ulaşmalarına yardımcı olacak yeni özelliklerle watchOS 3 için güncellendi. Uygulamadaki yüzlerce simgeyi içeren bir iMessage çıkartma paketine sahip. Streaks, şimdi yeni Apple Watch Nefes uygulamasını destekliyor ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına itme sayılarını ve kat ettikleri mesafeyi takip etme olanağı veriyor. WatchOS 3'teki Streaks ve Apple Watch Series 2, arka planda işleme ve anlık görüntülerin yanı sıra komplikasyon ve iOS 10 kadran galerisi desteği, zengin bildirimler ve yeni watchOS 3 dock'tan da yararlanıyor.



Zones



Zones kalp atış hızınıza odaklanan bir antrenman izleyicisi ve gösterge panelidir. Uygulama, kalp atış hızınızı ve egzersiz yoğunluğunuzu gerçek zamanlı olarak Apple Watch'ta gösterir. Kalp atış hızınız değiştiğinde, arka planda çalışıyor olsa bile bileğinize dokunarak sizi uyarır.



Zova



Tüm günlük aktivitelerinizi izleyip değerlendiren Apple Watch için Zova, sizi yürüyüşler, koşular ve 10 dakikalık antrenmanlar için yönlendirir. Sağlık ve mutluluk durumunuzda ciddi bir fark yaratabilir. WatchOS 3 için yenilenen bu uygulamada, gerçek zamanlı güncel, maksimum ve ortalama kalp atış hızı grafiklerini görebilirsiniz. Tekrar sayısı ve sonraki egzersiz listeleriyle antrenmanınızın ilerleme durumunu ölçebilirsiniz. Digital Crown'un basit bir hareketiyle sıradaki egzersizin ne olduğunu da görebilirsiniz.