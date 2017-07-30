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Antrandos Antik Kenti'nde 2 Bin 500 Yıllık Lahit Mezar Bulundu

ANTRANDOS ANTİK KENTİ'NDE 2 BİN 500 YILLIK LAHİT MEZAR BULUNDU

Balıkesir'de kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik Kenti'nde, 2 bin 500 yıllık lahit mezarın içerisinden iki yetişkine ait insan kemikleri ve çeşitli objeler çıktı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Antrandos Antik Kenti'nde 2 Bin 500 Yıllık Lahit Mezar Bulundu(6/10)2

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandors Antik Kenti'nde 17 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Nekropol (mezarlık) ve Yamaç Villası'ndaki çalışmalarda yeni bulgulara rastlandı. M.Ö. 5'inci yüzyıla ait lahit mezarın içerisinden biri kadın biri erkek olan iki yetişkinin kemikleri bulundu.

İKİ YETİŞKİNE AİT KEMİKLER BULUNDU

Son olarak nekropol alanında ortaya çıkan bir lahit mezar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi tarafından açıldı. 2 bin 500 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkan lahitte biri bayan iki yetişkine ait kemikler ve çeşitli objeler bulundu.

MEZARDAN HEDİYELER ÇIKTI

Aynı aileye mensup iki kişinin mezarı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürcan Polat, "Antandros Antik Kenti'nde 10 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarında M.Ö. 5'inci yüzyıla ait bir lahit mezar gün ışığına çıkarılmıştır. Olasılıkla aynı aileye mensup birisi yetişkin kadın, diğeri yetişkin erkek olmak üzere iki kişinin gömüldüğü mezara, birisi Yunanistan'ın Atina kentinden antik dönemde ithal edilmiş kase ile iki pişmiş toprak masa amphorası, birisi bronz, diğeri demir iki strigilis hediye olarak bırakılmıştır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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