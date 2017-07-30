ANTRANDOS ANTİK KENTİ'NDE 2 BİN 500 YILLIK LAHİT MEZAR BULUNDU
Balıkesir'de kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik Kenti'nde, 2 bin 500 yıllık lahit mezarın içerisinden iki yetişkine ait insan kemikleri ve çeşitli objeler çıktı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandors Antik Kenti'nde 17 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Nekropol (mezarlık) ve Yamaç Villası'ndaki çalışmalarda yeni bulgulara rastlandı. M.Ö. 5'inci yüzyıla ait lahit mezarın içerisinden biri kadın biri erkek olan iki yetişkinin kemikleri bulundu.
İKİ YETİŞKİNE AİT KEMİKLER BULUNDU
Son olarak nekropol alanında ortaya çıkan bir lahit mezar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi tarafından açıldı. 2 bin 500 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkan lahitte biri bayan iki yetişkine ait kemikler ve çeşitli objeler bulundu.
MEZARDAN HEDİYELER ÇIKTI
Aynı aileye mensup iki kişinin mezarı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürcan Polat, "Antandros Antik Kenti'nde 10 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarında M.Ö. 5'inci yüzyıla ait bir lahit mezar gün ışığına çıkarılmıştır. Olasılıkla aynı aileye mensup birisi yetişkin kadın, diğeri yetişkin erkek olmak üzere iki kişinin gömüldüğü mezara, birisi Yunanistan'ın Atina kentinden antik dönemde ithal edilmiş kase ile iki pişmiş toprak masa amphorası, birisi bronz, diğeri demir iki strigilis hediye olarak bırakılmıştır" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e Saldırı Düzenlendi
- 6 Aylıkken Konuşmaya, 17 Aylıkken De Kitap Okumaya Başladı
- Delilleri Çöpe Atan Fetö'cü Profesöre 22.5 Yıl Hapsi İstendi
- 10 Günde, 4 Evin Balkonundan Girerek Uyuyan Kadınları Taciz Eden Sapık Yakalandı
- Belediye Başkanına Dışkısıyla Saldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar