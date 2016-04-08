O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

antonis fotsis türk oluyor

ANTONİS FOTSİS TÜRK OLUYOR

Yunanistan Basketbol Milli Takımı Kaptanı ve Panathinaikos oyuncusu Antonis Fotsis Türk oluyor.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:30
Puan Ver : Antonis Fotsis Türk Oluyor(10/10)10


Annesi Heybeliada doğumlu olan Yunanistan Basketbol Milli Takımı Kaptanı ve Panathinaikos oyuncusu Antonis Fotsis, bu durumu avantaja çevirerek çifte vatandaşlık elde etmek istiyor. Kardeşinin de çifte vatandaşlığı bulunan Yunan oyuncu, aynı hakkı kendisinin de kullanabilmesi için gerekli başvuruları yapmıştı. 35 yaşındaki Fotsis'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için Atina'daki Türk Başkonsolosluğu'na yaptığı başvuru kabul edildi.



Fotsis'in geçen yıl ölen Heybeliadalı bir Rum olan annesi de Türk vatandaşıydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, mevcut kurallar gereği, Türkiye'de altyapı eğitimi almadığı ve Türk Milli Takımı'nda oynayamadığı için ligde Türk statüsünde forma giyemeyecek. Ancak Fotsis, Türkiye'de herhangi bir basketbol takımında “Türk oyuncu” statüsüyle oynayabilecek.








Etiketler: Antonis  Fotsis  Türk  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER