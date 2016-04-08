

Annesi Heybeliada doğumlu olan Yunanistan Basketbol Milli Takımı Kaptanı ve Panathinaikos oyuncusu Antonis Fotsis, bu durumu avantaja çevirerek çifte vatandaşlık elde etmek istiyor. Kardeşinin de çifte vatandaşlığı bulunan Yunan oyuncu, aynı hakkı kendisinin de kullanabilmesi için gerekli başvuruları yapmıştı. 35 yaşındaki Fotsis'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için Atina'daki Türk Başkonsolosluğu'na yaptığı başvuru kabul edildi.







Fotsis'in geçen yıl ölen Heybeliadalı bir Rum olan annesi de Türk vatandaşıydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, mevcut kurallar gereği, Türkiye'de altyapı eğitimi almadığı ve Türk Milli Takımı'nda oynayamadığı için ligde Türk statüsünde forma giyemeyecek. Ancak Fotsis, Türkiye'de herhangi bir basketbol takımında “Türk oyuncu” statüsüyle oynayabilecek.