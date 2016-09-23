ANTONİJA MİZURA SANDRİC: SAMSUN'A DENİZ OLDUĞU İÇİN GELDİM
Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor'un Hırvatistan Milli takım oyuncusu Antonija Mizura Sandric, "Samsun'u denizi olduğu için seçtim.
Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor'un Hırvatistan Milli takım oyuncusu Antonija Mizura Sandric, "Samsun'u denizi olduğu için seçtim. 2012'de Ankara'ya geldim. 2014'te de birkaç günlüğüne gezmek için İstanbul'a geldim. İstanbul da Samsun da çok güzel bir yer. Türkiye'de çok mutluyum" dedi.
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