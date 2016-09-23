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antonija mizura sandric: samsun'a deniz olduğu için geldim

ANTONİJA MİZURA SANDRİC: SAMSUN'A DENİZ OLDUĞU İÇİN GELDİM

Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor'un Hırvatistan Milli takım oyuncusu Antonija Mizura Sandric, "Samsun'u denizi olduğu için seçtim.

Tarih : 23 Eylül 2016, 14:08
Puan Ver : Antonija Mizura Sandric: Samsun'a Deniz Olduğu İçin Geldim(0/10)


 Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor'un Hırvatistan Milli takım oyuncusu Antonija Mizura Sandric, "Samsun'u denizi olduğu için seçtim. 2012'de Ankara'ya geldim. 2014'te de birkaç günlüğüne gezmek için İstanbul'a geldim. İstanbul da Samsun da çok güzel bir yer. Türkiye'de çok mutluyum" dedi.








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