

Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor'un Hırvatistan Milli takım oyuncusu Antonija Mizura Sandric, "Samsun'u denizi olduğu için seçtim. 2012'de Ankara'ya geldim. 2014'te de birkaç günlüğüne gezmek için İstanbul'a geldim. İstanbul da Samsun da çok güzel bir yer. Türkiye'de çok mutluyum" dedi.