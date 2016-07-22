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antivirüs yazılımlarında güvenlik şoku

ANTİVİRÜS YAZILIMLARINDA GÜVENLİK ŞOKU

AVG, Symantec ve McAfee gibi güvenlik ürünlerinde önemli riskler taşıyan açıklar bulundu.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:29
Puan Ver : Antivirüs Yazılımlarında Güvenlik Şoku(10/10)11


Gerçek zamanlı veri koruma platformu EnSilo bünyesindeki Udi Yavo ve Tommer Bitton tarafından gerçekleştirilen bir araştırma yüzlerce güvenlik ürününün beklentileri karşılayamadığını ortaya koydu. Bunun nedeni ise söz konusu ürünlerin kod yazılımındaki kusurlar.



İkili aralarında AVG, Symantec ve McAfee gibi ünlü güvenlik yazılımlarının da yer aldığı 15 ürünün bu durumdan etkilendiğini ifade etti.








Etiketler: Antivirüs  Yazılımlarında  Güvenlik  Şoku    haber

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