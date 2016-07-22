ANTİVİRÜS YAZILIMLARINDA GÜVENLİK ŞOKU
AVG, Symantec ve McAfee gibi güvenlik ürünlerinde önemli riskler taşıyan açıklar bulundu.
Gerçek zamanlı veri koruma platformu EnSilo bünyesindeki Udi Yavo ve Tommer Bitton tarafından gerçekleştirilen bir araştırma yüzlerce güvenlik ürününün beklentileri karşılayamadığını ortaya koydu. Bunun nedeni ise söz konusu ürünlerin kod yazılımındaki kusurlar.
İkili aralarında AVG, Symantec ve McAfee gibi ünlü güvenlik yazılımlarının da yer aldığı 15 ürünün bu durumdan etkilendiğini ifade etti.
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