ANTİK KENTİ MAYIN TARLASINA ÇEVİRDİ
Terör örgütü IŞİD'in, Mayıs ayının sonlarında kontrolünü ele geçirdiği Suriye'nin antik Palmira kentinin antik eserlerin bulunduğu bölgenin çevresine mayın ve bomba döşediği bildirildi.
Terör örgütü IŞİD'in, Mayıs ayının sonlarında kontrolünü ele geçirdiği Suriye'nin antik Palmira kentinin antik eserlerin bulunduğu bölgenin çevresine mayın ve bomba döşediği bildirildi.
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