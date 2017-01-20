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antik çağlardan beri biliniyor o sorunu ortadan kaldırıyor

ANTİK ÇAĞLARDAN BERİ BİLİNİYOR O SORUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Kekik benzeri bir bitki olan zahter, yarattığı afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı renklendiriyor. Toz haline getirilip baharat olarak da kullanılıyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 13:13
Puan Ver : Antik Çağlardan Beri Biliniyor O Sorunu Ortadan Kaldırıyor(9/10)9


Cinsel hayatında sorun yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zahter, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Birçok hastalığa iyi gelen zahter toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Ayrıca cay olarak da tüketilebiliyor. Antik çağlardan beri hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zahterin sağlığa olan diğer faydaları şöyle:



Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır. Hazımsızlığı giderir.



Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı sokturur.



İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.



Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.



Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.



Uzun zamanlardan beri afrodizyak (cinsel gücü artırıcı) etkileri bulunduğu ileri sürülmektedir.



 



kaynak:sabah






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