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antibiyotiklerle ilgili korkutan gelişme

ANTİBİYOTİKLERLE İLGİLİ KORKUTAN GELİŞME

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadında, antibiyotiğe karşı dirençli bakteri tespit edildi. Bakteri, hiç bir antibiyotikle yok edilemiyor.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 15:45
Puan Ver : Antibiyotiklerle İlgili Korkutan Gelişme(10/10)8


Tıp dünyası, antibiyotiklerle yok edilemeyen dirençli bakterileri tartışıyor.



Pennsylvania'da yaşayan 49 yaşında bir kadının idrarında dirençli bakteri bulundu.



Bakterinin, son çare olarak kullanılan Colistin isimli antibiyotikle dahi yok edilemediği açıklandı.



Bakteride bulunan, antibiyotiğe dirençli genin, zaten bazı antibiyotik çeşitlerine direnç geliştirmiş diğer bakteri türlerine de yayılmasından korkuluyor.



Kimi uzmanlar bu gelişmenin antibiyotik tedavilerinin sonu olduğunu düşünüyor








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