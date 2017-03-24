

Prof. Dr. Mehmet İşbir, antibiyotiğin, rastgele kullanılmaması gereken bir ilaç türü olduğunu söyledi. İşbir, antibiyotiğin, vücudumuzdaki zararlı bakterilere karşı geliştirilmiş, canlı organizmalardan üretilen bir ilaç türü olduğunu belirterek, günümüzde insan bünyesinin bakterilere veya halk arasında mikrop diye tabir edilen canlılara karşı yetersiz olduğunu kaydetti.



Bu yetersizliğin çeşitli nedenleri olduğunu ifade eden İşbir, bunun nüfusun artması, nüfusa bağlı olarak bir takım bakterilerin yaşayabileceği ortamların çoğalmasından dolayı karşı yetersiz kaldığını bildirdi.







kaynak:sabah