

Amerikalı bilim insanları, antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların varlığının 450 milyon yıl öncesine dayandığını tespit etti.



Science Daily'de yayımlanan çalışma, enterokoklar olarak da bilinen antibiyotiğe dirençli hastane bakterilerinin sanılandan çok daha uzun süredir var olduğunu ortaya çıkardı.



KURAKLIK VE AÇLIĞA KARŞI DİRENÇ GÖSTERDİKLERİ BULUNDU



Bu mikroorganizmaların genetik yapısını inceleyen Harvard Tıp Okulu, Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bunların doğal olarak kuraklık, açlık, antiseptik ve birçok antibiyotiğe direnç gösterdiklerini buldu.



Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların genellikle kara hayvanlarının bağırsaklarında yaşadığından hareket eden araştırmacılar, bunların genom yapısını karşılaştırarak her bir yeni hayvan türü ortaya çıktığında yeni bir tür entrekokun da oluştuğu sonucuna vardı.







kaynak:habertürk



