Corning ve ZTE işbirliğinde üretilen ZTE Axon'un Dünyanın ilk anti bakteriyel cam ekranına sahip akıllı telefonu olduğu ortaya çıktı.



Corning ve ZTE işbirliğinde üretilen ZTE Axon'un Dünyanın ilk anti bakteriyel cam ekranına sahip akıllı telefonu olduğu ortaya çıktı.



Birkaç gün önce Çinli ZTE firmasının duyurduğu 5.5 inç'lik amiral gemisi telefonu Axon'un ekran camının anti bakteriyel olduğundan tamamen habersizdi.



Akıllı telefon ekranlarına kazandırdığı sağlamlıkla tanıdığımız Corning, ZTE ile yaptığı ortaklık sonucunda anti bakteriyel cam ekran ile kaplı ilk akıllı telefon olan ZTE Axon'u duyurduklarını açıkladı.



Corning'in açıklamasına göre ZTE Axon'daki ekran sadece çizilme gibi dış etkenlere karşı korumalı değil aynı zamanda anti bakteriyel etkiye sahip ekran olarak da karşımıza çıkıyor.



Corning'in yeni nesil koruyucu camı, ekran üzerinde bakteri barındırmıyor ve bu bakterileri öldürüyor. Günümüzde akıllı telefonlarda donanımsal gücün yanında sağlamlıkta bekleniyor.



Hal böyle olunca üreticiler cihazlarında donanımsal üstünlüğün yanında sağlamlıklarıyla ünlü ekran camları da kullanıyor.



Yeni gelen bilgiler bu güne kadar çizilmelere ve kırılmaya dayanıklı olarak sunulan ekranlarda artık anti bakteriyel özelliği de olacak.



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