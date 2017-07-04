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anthem, gamescom için hazırlanıyor!

ANTHEM, GAMESCOM İÇİN HAZIRLANIYOR!

Bioware'in multiplatform olarak geliştirdiği online RPG oyunu Anthem Gamescom 2017'de de sahne alacak. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:44
Puan Ver : Anthem, Gamescom İçin Hazırlanıyor!(8/10)10


Biowaretarafından geliştirilen online tabanlı RPG oyunu Anthem, ilk olarakEA Play 2017 etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Microsoft'un E3 2017 konferansında boy gösteren Anthem, oynanış dinamikleriyle büyük ilgi toplamıştı.



Bioware'ın dünya paylaşımlıonline RPG oyunu olarak tabir ettiği yapım, devasa bir açık dünya temasına sahip. Bu açık dünyada çeşitli yaratıkları avlayarak bizlere verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Oyunun en ilgi çekici yönü ise, hemen hemen tüm görevlerde dünya üzerindeki diğer oyuncular ile işbirliğine gidebiliyor olmamız.



Bizlere verilen özel zırhların içerisinde son derece vahşi bir dünyada dostlarımız ile hayatta kalma mücadelesi içerisinde giriyoruz.E3 2017'de Anthem için yayınlanan oynanış videosu büyük ilgi uyandırmıştı. Bioware, 2018'in Sonbahar döneminde satışa sunmayı düşündüğü oyunu, Gamescom'da da gösterme kararı aldı.



Aslında ilk etapta Bioware tarafında böyle bir düşünce yoktu. Fakat oyunun E3 2017'de gördüğü ilgi, yapımcı stüdyoyu böyle bir karar almak için teşvik etti. Bioware'e yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan Gamescom 2017'de, Anthem'e ait daha uzun bir oynanış videosu izleyebileceğiz.



Az önce de belirttiğimiz üzere, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen Anthem, 2018'in Sonbahar aylarında satışa sunulacak. Yani neresinden bakarsanız bakın, oyunun çıkışına daha çok uzun bir süre var.



 



 



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Etiketler: Anthem  Gamescom  İçin  Hazırlanıyor    haber

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