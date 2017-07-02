

Antalya Havalimanı verilerine göre, 30 Haziran tarihi itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 2.8 milyona ulaştı. Bu rakamın 1.1 milyonunu oluşturan Ruslar ilk sırada yer aldı. İlk 6 ayda Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı, 2015'in aynı dönemini de geride bıraktı.







YÜZDE 45 ARTIŞ







Antalya Havalimanı'na 2016 yılında 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 1 milyon 871 bin turist geldi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 45.1 oranında artışla 2.8 milyon turist geldi. Sektörün asıl baz aldığı 2015 yılına göre ise aynı dönemde yüzde 12'lik düşüş yaşandı. Antalya bu rakamlarla turizmdeki en iyi yıllardan biri olarak kabul edilen 2015'in rakamlarına çok yaklaştı.







RUSLAR REKOR KIRIYOR







Rusya'nın uçağının düşürülmesinin ardından çıkan kriz sonrasında 2016'da uyguladığı yasaklar nedeniyle yok denecek kadar az sayıda Rus turistin geldiği kente, bu yıl turist akını yaşanıyor. Tur operatörlerinin charter seferleri için uçak bulmakta zorlandığı Rusya'dan 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya gelen turist sayısı 1.1 milyona ulaştı. 2016'da aynı dönemde sadece 25 bin turist, 2015'de ise 868 bin turist gelmişti. Rusya pazarı, yüzde 21'lik artışla 2015'i de geride bıraktı.







ALMAN PAZARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR







Antalya'nın en önemli iki pazarından Almanya'dan ise 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında 645 bin turist geldi. Alman pazarı 2016'ya göre yüzde 24, 2015'e göre ise yüzde 46 düşüş gösterdi. Hollanda'dan yüzde 40 düşüşle 58 bin turist geldi. İsveç'ten yüzde 56 düşüşle 22 bin 600, Norveç'ten yüzde 53 düşüşle 17 bin turist geldi. İran'dan ise geçen yıla göre yüzde 12 düşüş gözlendi. İran'dan bu yıl gelen turist sayısı 42 binde kaldı.















kaynak:internethaber