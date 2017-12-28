ANTALYA'YA BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ, SESSİZCE GİDİYOR
Sezon başında Antalyaspor'a gelen Jeremy Menez, kırmızı beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Süper Lig'de sezonun ilk devresi teknik direktör değişikliği, sakat futbolcuların fazlalığı, başkanın görevi bırakması gibi nedenlerden taraftarın beklediği başarıyı elde edemeyen Antalyaspor, 10 Ocak'ta yapılacak genel kurula odaklandı. Başkan ve teknik direktörü görevde olmayan kırmızı beyazlı kulüpte, transfer çalışmaları yeni başkan seçilene kadar askıya alındı. Antalyaspor'da Nasri'nin takımdan ayrılma isteğini belirtmesinin ardından diğer Fransız futbolcu Jeremy Menez de başka takımda forma giymek isteğini menajeri aracılığıyla yönetime bildirdi. Antalyaspor yöneticilerinin de kulübün menfaatleri doğrultusunda Fransız futbolcunun başka takıma satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
SANDRO, İTALYAN EKİBİ BENEVENTO'YLA ANLAŞTI
Fransız futbolcular Menez ile Nasri'nin yanı sıra, maçlardaki performansı ve gördüğü kırmızı kartların çokluğu nedeniyle taraftarın eleştirdiği Sandro ise İtalyan Benevento kulübüyle prensipte anlaştı. Brezilyalı oyuncunun menajerlerinin Antalyaspor yönetimiyle bir araya gelip, transfer hakkında görüşeceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı kulüp, Antalyaspor'a ekonomik kazanç sağlaması halinde Sadro'nun transferine onay verecek.
Son haftalarda adı Trabzonspor ile anılan Sakıb Aytaç hakkında ise transfer teklifi gelmedi.
Kaynak: haberinburada
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