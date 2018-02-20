ANTALYA'YA AKIN EDECEKLER! 12 MİLYON TURİST BEKLENİYOR
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen AKTOB'un şubat ayı olağan toplantısında, dünyada seyahat eden kişi sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını söyledi.
"TURİZMİN BEL KEMİĞİ RUSYA VE AVRUPA"
Seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 55'inin tatil amaçlı yolculuk yaptığını belirten Yağcı, dünya turizm pastasının giderek büyüdüğüne işaret etti.
" Türkiye ve Antalya turizminin bel kemiği Rusya ve Avrupa pazarı." ifadesini kullanan Yağcı, Avrupa'da erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-80 arasında artış olduğunu, 2014 rakamlarına ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.
"2014 RAKAMLARINA DÖNMEMİZ LAZIM"
Sezonun bu trendle devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bizim 2018 ve 2019 yıllarında 2014 rakamlara dönmemiz çok önemli ama gelen turistteki artışın yanı sıra 2-3 yıl içinde fiyatların da yükselmesi lazım ki hepimizin övündüğü fiyat-kalite dengesi otursun. Yurt dışı ve İstanbul'daki turizm fuarlarından çok umutlu döndük. 2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
- Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
- Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
- Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
- Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
- Giresun Balı, İtalyan Sofralarını Tatlandıracak
- Erdoğan Talimat Verdi, Bahçesaray-Gevaş Arasına İki Yeni Tünel Yapılacak
- Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye'den Avrupa'ya Naklinde Sona Gelindi
- Herkesten Saklıyordu! Musk'ın Yeni Hedefi Belli Oldu
- Türkiye'den 10 Önemli Adım! Doğal Gazda Ticaret Merkezi Oluyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar