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ANTALYASPOR'UN YILDIZI MENEZ, SAKATLIĞI NEDENİYLE ÜLKESİNE DÖNDÜ, EN AZ 3 AY YOK


Antalyaspor'un Yıldızı Menez, Sakatlığı Nedeniyle Ülkesine Döndü, En Az 3 Ay Yok
Tarih : 22 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Antalyaspor'un Yıldızı Menez, Sakatlığı Nedeniyle Ülkesine Döndü, En Az 3 Ay Yok(9/10)5

Maicon, Boffin, Aydın Karabulut, Musa Nizam ve Salih Dursun'u renklerine bağlayarak gücüne güç katan Antalyaspor flaş transferi Jeremy Menez'de ise büyük bir skandalla karşı karşıya. Kırmızı-Beyazlı takımın Bordeaux'tan büyük uğraşlar vererek takıma kazandırdığı oyuncunun pubis (kasık fıtığı) sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği ortaya çıktı.

Antalyaspor'la yıllığı 1.5 milyon Euro'dan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon Euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız isim, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini iletti ve izin isteyerek ülkesine gitti.

EN AZ 3 AY YOK

Antalyaspor ameliyat olacak oyuncudan; tedavi süreci ve yeniden form tutması gerektiği için yaklaşık 3 ay gibi bir süre faydalanamayacak. Sakatlığın tekrarlama riski de göz önüne alındığında Kırmızı-Beyazlılar'ı Menez konusunda çileli günler bekliyor. Oyuncunun geçen sezon Fransa Ligi'nde kasık sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamadığı ve ardından da tatilde bir ay dinlendiği için yapılan sağlık kontrollerinde bu durumun belirlenemediği öğrenildi.

ETO'O'NUN MENAJERİ GETİRDİ

Jeremy Menez'i Antalyaspor'a getiren İtalyan menajer, kulüple yakın ilişkileri olan George Gardi... Samuel Eto'o'nun da temsilcisi olan Gardi, Fransız yıldızın Kırmızı-Beyazlı ekibe transferinde başrol oynamıştı. Gardi, transfer döneminin başında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le birlikte Milano'ya gidip, Sosa ve Kucka başta olmak üzere Milanlı pek çok yıldız için de temaslarda bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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