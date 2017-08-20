ANTALYASPOR'UN YENİ YILDIZI NASRİ, TÜRKİYE'YE GELDİ
Antalyaspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Samir Nasri, Türkiye'ye geldi. Fransız futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Antalyaspor, Manchester City'li futbolcu Samir Nasri ile anlaşma sağladı. Antalya'ya gelen Fransız futbolcu, kırmızı-beyazlı takım ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.
NASRI'NİN KARİYERİ
Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi. Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.
ÖZEL SÖZLEŞME YAPILDI
Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı. Samir Nasri'nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayıldığı iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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