Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Antalyaspor'un Yeni Yıldızı Nasri, Türkiye'ye Geldi

ANTALYASPOR'UN YENİ YILDIZI NASRİ, TÜRKİYE'YE GELDİ

Antalyaspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Samir Nasri, Türkiye'ye geldi. Fransız futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Antalyaspor'un Yeni Yıldızı Nasri, Türkiye'ye Geldi(10/10)6

Antalyaspor, Manchester City'li futbolcu Samir Nasri ile anlaşma sağladı. Antalya'ya gelen Fransız futbolcu, kırmızı-beyazlı takım ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

NASRI'NİN KARİYERİ

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi. Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.

ÖZEL SÖZLEŞME YAPILDI

Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı. Samir Nasri'nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayıldığı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Un  Yeni  Yıldızı  Nasri  Türkiye  Ye  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER