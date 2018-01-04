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Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu

ANTALYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ HAMZA HAMZAOĞLU OLDU

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 20:00
Puan Ver : Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu(6/10)2

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Leonardo Araujo ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Leonardo sonrası futbol takımı teknik direktörlüğü için Hamzaoğlu ile anlaştı.

HAMZAOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Hamzaoğlu, Antalyaspor'un bugün başlayan devre arası kampında, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü için yarın imza töreni düzenlenebileceği belirtildi.

"1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kırmızı-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaştığını, yeni takımını ligde layık olduğu yere çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Hamzaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününde Antalyaspor'dan gelen teklifle kırmızı-beyazlı takımın başına geçtiklerini anlattı.

Bugün de ilk idmana çıktıklarını belirten Hamzaoğlu, gücü, potansiyeli, başarılar yakalamış bir kulüp olan Antalyaspor'da iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını vurguladı.

Hamzaoğlu, önce takımı, oyuncuları yakından tanımak istediklerini vurgulayarak, "Öncelikli hedefimiz transfer değil, mevcut kadroyu en verimli şekilde kullanmak.

Antalyaspor'un ligde daha iyi yerde olabileceğine inanıyoruz. Bunu yakalayabilecek kadroya sahibiz. Antalyaspor'u layık olduğu yere çıkaracağız. Antalyaspor'a gelirken hiç tereddüt yaşamadım." dedi.

Doğru bir kulübe geldiklerini dile getiren Hamzaoğlu, kırmızı-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

"YENİ YÖNETİM ÇALIŞMAK İSTEMEZSE ELLERİNİ RAHATLATIRIZ"

Hamzaoğlu, bir gazetecinin Antalyaspor'da 10 Ocak'ta genel kurul yapılacağını hatırlatması üzerine, "Yeni yönetim bizle çalışmak istemezse, biz de onların elini rahatlatırız." açıklamasını yaptı.

Böyle bir durumda tazminat talebinde bulunmayacaklarını bildiren Hamzaoğlu, Fransız futbolcu Samir Nasri'nin antrenmana katılmamasına ilişkin, "Zaten bazı oyuncuların önceden verilmiş izinleri vardı. Bunları da iptal etmedik. Aileleriyle zaman geçirme hakları var. Sonra ciddi bir şekilde çalışacağız. Nasri, yönetim kurulunun tasarrufunda olan bir konu. Yönetim kurulunun Nasri'yle ilgili alacağı tavır önemli." diye konuştu.

SAMUEL ETO'O İDMANA KATILMADI

Yağmur altında yapılan devre arası kampının ilk çalışmasına, Nasri'nin yanı sıra Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o da katılmadı.Bu arada, Rosenborg'da kiralık oynayan Sırp futbolcu Milan Jevtovic, takımına geri dönerek idmanda yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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