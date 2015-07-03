ANTALYASPOR'UN HEDEFİ ARTIK MESSİ!
Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'yu transfer edip Ronaldinho ile görüşmelerini sürdüren Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Gültekin Gencer, "Bundan sonra hedef artık Messi" dedi.
RONALDINHO'DAN SONRA MESSI
Ronaldinho'nun transfer görüşmelerinde 1 yıllık teminat mektubu isteği için 12 aya yayılacak bir ödeme takvimi sunduklarını belirten Başkan Gencer, "İmzayı attıktan sonra gelecek. Haber bekliyor. Zaten kendisi açıkladı. Bugün Messi'ye sormuşlar, 'Sen mi büyüksün yoksa Ronaldinho mu?' diye. Messi de 'Ronaldinho daha yaşıyor, ölmedi, futbolu bırakmadı' demiş. Yani bunun cevabı bu." şeklinde konuştu.
Başkan Gencer, "Messi'yi transfer etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bizden sonra gelecek yönetim, 5 sene sonra Messi'yi Türkiye'ye, Antalyaspor'a getirir diye düşünüyorum. Biz de onlardan bunu bekleriz. Artık hedef Messi oldu" cevabını verdi.
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