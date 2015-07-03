

RONALDINHO'DAN SONRA MESSI



Ronaldinho'nun transfer görüşmelerinde 1 yıllık teminat mektubu isteği için 12 aya yayılacak bir ödeme takvimi sunduklarını belirten Başkan Gencer, "İmzayı attıktan sonra gelecek. Haber bekliyor. Zaten kendisi açıkladı. Bugün Messi'ye sormuşlar, 'Sen mi büyüksün yoksa Ronaldinho mu?' diye. Messi de 'Ronaldinho daha yaşıyor, ölmedi, futbolu bırakmadı' demiş. Yani bunun cevabı bu." şeklinde konuştu.



Başkan Gencer, "Messi'yi transfer etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bizden sonra gelecek yönetim, 5 sene sonra Messi'yi Türkiye'ye, Antalyaspor'a getirir diye düşünüyorum. Biz de onlardan bunu bekleriz. Artık hedef Messi oldu" cevabını verdi.