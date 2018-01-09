Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Samir Nasri'ye 3 Avrupa ve 2 Meksika takımı talip oldu.

Antalyaspor'daki geleceği belirsiz olan Samir Nasri için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Samir Nasri'yi transfer etmek için Meksika temsilcileri Tigres ve Monterrey devreye girdi. İki takım da Nasri için girişimlere başladı.

AVRUPA'DAN TALİP ÇIKTI

Sporx'in haberine göre; Antalyaspor'da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa'dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos'un da nabız yokladığı iddia edildi.

Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 8 maçta görev aldı.

Kaynak: haberinburada