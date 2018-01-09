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Antalyasporlu Samir Nasri'ye Meksikalılar Talip Oldu

ANTALYASPORLU SAMİR NASRİ'YE MEKSİKALILAR TALİP OLDU

Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Samir Nasri'ye 3 Avrupa ve 2 Meksika takımı talip oldu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 11:10
Puan Ver : Antalyasporlu Samir Nasri'ye Meksikalılar Talip Oldu(5/10)1

Antalyaspor'daki geleceği belirsiz olan Samir Nasri için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Samir Nasri'yi transfer etmek için Meksika temsilcileri Tigres ve Monterrey devreye girdi. İki takım da Nasri için girişimlere başladı.

AVRUPA'DAN TALİP ÇIKTI

Sporx'in haberine göre; Antalyaspor'da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa'dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos'un da nabız yokladığı iddia edildi.

Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 8 maçta görev aldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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