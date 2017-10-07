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Antalyasporlu Nasri'nin Yıllık Ücreti, Açıklananın Aksine 7 Milyon Euroymuş

ANTALYASPORLU NASRİ'NİN YILLIK ÜCRETİ, AÇIKLANANIN AKSİNE 7 MİLYON EUROYMUŞ

Antalyaspor, sene başında transfer ettiği Nasri'nin yıllık 4 milyon euro alacağını açıklamıştı. Ancak yıldız oyuncunun açıktan aldığı paralarla 7 milyon euro kazandığı konuşuluyor.

Tarih : 07 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Antalyasporlu Nasri'nin Yıllık Ücreti, Açıklananın Aksine 7 Milyon Euroymuş(9/10)5

Sezon başında Samuel Eto'o krizi ile sarsılan, daha sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başından gönderen Antalyaspor'da, şimdi de Samir Nasri'nin aldığı ücret gündem oldu.

Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücretinin 4 milyon Euro olmasına rağmen, açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği konuşuluyor.

İDMANDA ÇALIMBAY İLE TARTIŞMA

Yıldız oyuncunun hem aldığı yüksek ücret hem de idmanlardaki umursamaz havası ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.

HOCANIN DİREKTİFLERİNE KARŞI ÇIKTI

Nasri'nin, Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, hocanın verdiği taktiksel direktiflerine, 'Burada ben istediğim gibi davranırım. İstediğim hareketi, istediğim şekilde yaparım' diye karşı çıktığı ve yaşanan bu gelişmelerin de Rıza Hocanın takımdaki sonunu getirdiği iddia ediliyor.

Bu arada sezon başında Galatasaray'da da gündeme gelen Nasri, yıllık 6 milyon euro talip etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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