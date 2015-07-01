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antalyaspor'dan david villa bombası!

ANTALYASPOR'DAN DAVİD VİLLA BOMBASI!

Transferin flaş takımı Antalyaspor, Etoo'o ve Ronaldinho'nun ardından David Villa'yı da transfer etmek için harekete geçti. Kırmızı beyazlılar, İspanyol forvet ile görüşmelere başladı.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:28
Puan Ver : Antalyaspor'dan David Villa Bombası!(8/10)6


Gün geçmiyor ki Antalyaspor flaş bir transfer hamlesi yapmasın... Önce dünyaca ünlü golcü Eto'o'yu renklerine bağlayan Akdeniz ekibi, Ronaldinho transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.



Ronaldinho'nun "Türkiye'ye geliyorum" mesajı ile heyecanın tavan yaptığı Antalya'da bu kez gündeme gelen isim ise David Villa oldu. Kırmızı beyazlılar, ABD ekibi New York'ta forma giyen 34 yaşındaki İspanyol yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Başkan Gültekin Gencer, "Bir transfer daha var. İşte o transferi yapınca Türkiye ve Dünya ayağa kalkacak. Herkes hazır olsun" dedi. Bu ismin David Villa olduğu öğrenildi.



Oldukça gizli yürütülen transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydedildiği belirtildi.



KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Dünyanın en kariyerli futbolcuları arasında yer alan David Villa, İspanya Milli Takımı ile 1'er kez Dünya, Avrupa ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonlukları kazandı. Kulüpler bazında Barcelona ile UEFA şampiyonlar ligi, UEFA Süper Kupası İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına imza attı.








Etiketler: Antalyaspor  Dan  David  Villa  Bombası    haber

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