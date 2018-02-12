ANTALYASPOR'DAN AYRILAN NASRİ, ZENİT'LE ANLAŞTI
Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım arayışını sürdüren Samir Nasri, Rus ekibi Zenit'le anlaşmaya vardı.
Antalyaspor'dan ayrılan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri'nin, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'e transfer olabileceği öğrenildi.
Katar ve ABD'den de teklif alan Nasri'nin Rus ekibiyle masaya oturduğu ve büyük oranda anlaştığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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