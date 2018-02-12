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Antalyaspor'dan Ayrılan Nasri, Zenit'le Anlaştı

ANTALYASPOR'DAN AYRILAN NASRİ, ZENİT'LE ANLAŞTI

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım arayışını sürdüren Samir Nasri, Rus ekibi Zenit'le anlaşmaya vardı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Antalyaspor'dan Ayrılan Nasri, Zenit'le Anlaştı(8/10)4

Antalyaspor'dan ayrılan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri'nin, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'e transfer olabileceği öğrenildi.

Katar ve ABD'den de teklif alan Nasri'nin Rus ekibiyle masaya oturduğu ve büyük oranda anlaştığı kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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