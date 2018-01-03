ANTALYASPOR'DAN AYRILAN MENEZ, CLUB AMERİCA'YA TRANSFER OLDU
Sezon başında Antalyaspor'a büyük umutlarla gelen Jeremy Menez, 250 bin euro bonservisle Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.
Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor'a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor'un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.
Sandro Ranieri'nin İtalya ekiplerinden Benevento'ya transferinin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'tan Antalyaspor'a transfer olan Jeremy Menez'in Türkiye kariyeri de sona erdi. Ajansspor'un haberine göre; bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 9 maçta 307 dakika sahada kalan ve gol atma başarısı gösteremeyen Jeremy Menez, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.
250 BİN EUROYA GİTTİ
Antalyaspor'dan olan 540 bin Euro alacaklarını bırakan ve yaklaşık 250 bin euro da bonservis ücreti getiren 30 yaşındaki futbolcunun, ayrılığının da resmiyet kazandığı ifade edildi. Yapılan anlaşmaların ardından Menez'in transferiyle birlikte Antalyaspor'un yaklaşık 800 bin euro kazanımı oldu.
Kaynak: haberinburada
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