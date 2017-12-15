Antalyaspor'un sezon öncesi büyük umutlarla kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri, yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarıyı kapattı.

EN SON FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYDİ

Fransız oyuncu en son Antalyaspor'un sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta forma giyerken, yıldız oyuncu bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu Antalyaspor ile toplam 8 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Nasri, sakatlıklarından dolayı ligde Galatasaray, Bursaspor, Karabükspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi. Yıldız on numara Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyspor maçlarında da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

30 yaşındaki Fransız oyuncu arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kontrol ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ 4 SAKAT

Öte yandan Antalyaspor ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Nasri, Salih Dursun, salonda çalışan Danilo ve Sandro katılmadı. Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi Barış Şimşek oldu. Kırmızı-beyazlılar yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: haberinburada