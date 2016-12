Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: "Antalyaspor maalesef düşmeme heyecanlarında en çok heyecan yaşayan takım oldu. Şimdi şampiyonluk heyecanlarıyla Antalya'yı dimdik tutma zamanı gelmiştir" Kulüp başkanı Öztürk: - "İlk senem ısınma senesi, ikinci seneden sonra şampiyonlukta iddiası olan bir kulüp haline geleceğiz"







Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda yapılan Antalyaspor Olağanüstü Kongresinde, divan başkanlığına eski kulüp başkanlarından Hasan Subaşı seçildi.







Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Ali Yılmaz'ın bilanço üzerine yaptığı konuşmada, kulüp başkanı Gültekin Gencer'i eleştirmesi üzerine Antalyaspor taraftar grubu, Grup 1966'nın başkanı Yılmaz Yıldız tepki gösterdi. Yıldız'la diğer kulüp üyeleri arasında gerginlik yaşandı.







Yıldız'ın dışarı çıkarılmasından Ali Yılmaz'a, bilanço hakkında konuşmadığı gerekçesiyle üyeler tepki gösterdi. Konuşmasında eleştirilere devam eden Yılmaz'a, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından Yılmaz konuşmasını yarıda kesti.







Divan başkanı Subaşı, daha önce böyle gergin bir kongre yönetmediğini belirterek, faaliyet raporu ve bilanço hakkındaki diğer konuşmalara izin vermedi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço, oy çokluğu ile kabul edildi.







Seçime Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Yapılan açık oylama ile Öztürk oy birliği ile 3 yıllığına başkanlığa seçildi. Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Salih Peker, Şefik Öz, Mehmet Akdağ, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Sabri Ünver, Ünal Pala, Abdurrahman Tolga Çelik, Emin Altıner, Salman Aksal, Cumhur Arıcı, Mustafa Özdoğan, Ömer İsmail Bilal, İnanç Kendiroğlu, Mustafa Vicir, Emin Özgür Kasapoğlu ve Nadire Konuk Akıncıoğlu'ndan oluştu.







Antalyaspor'un yeni tesisleri 7 Temmuz'da hizmete giriyor







Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kongrenin dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada, kulüp başkanlığı ve yöneticiliğinin bir fedakarlık ve aşk işi olduğunu belirterek, Antalyaspor'a emek veren bütün başkan, yönetici, taraftarlara teşekkür etti.



Türel, Antalyaspor'un dünyada 360 derece mimarisi bulunan tek stada sahip olduğunu dile getirerek, Türkiye'de ilk defa güneşten enerjisini üreten stat yapıldığını söyledi.







Güneşten enerji üretimi nedeniyle stadın devri konusunda yasal mevzuatla uğraştıklarını ifade eden Türel, "Defalarca Ankara'ya gittik geldik. Mevzuat aşılarak, inşallah stadın devrini yapacağız. Stattan elde edilecek ticari gelirle Antalyaspor yıllık giderlerini karşılayacak. Antalyaspor, yıllık 10-20 milyon lira kira gelirlerine sahip kulüp haline gelecek." dedi.







Türel, yapımı devam eden Antalyaspor'un yeni tesislerinin 7 Temmuz 2016 tarihinde hizmete açılacağını, resmi açılışının ise sezon öncesi gerçekleştirileceğini açıklayarak, Avrupa'da olmayan en yeni, en kaliteli tesislere Antalyaspor'un sahip olacağını belirtti.







Antalyaspor adına bir spor koleji açılması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Türel, kolej sayesinde sporcu ordusunun yetiştirileceğini vurguladı. Türel, Messi'nin Barcelona'nın kolejinden çıktığını anlatarak, Antalyaspor'un da Türkiye'nin başarı timsali sporcularını yetiştireceğini ifade etti.







"Ayaklarımızı yere sağlam basacağız"







Antalyaspor'da yöneticiliğin fedakarlık istediğini ve her yöneticinin göreve geldiğinde kendisini yalnız hissettiğini kaydeden Türel, şöyle konuştu: "Bu görevleri yapan arkadaşlarımız da kendilerine destek olanlara haksızlık etmemeli. Çünkü herkesin kendi adına vereceği çok örnek var. Herkesin kendi adına söyleyeceği çok söz var. Çünkü çok geniş bir alanda futbol ailesi olarak yaşıyoruz. Herkes Antalyaspor'a yönetim içinden, dışından önemli katkılar sağlamıştır ama bu meseleleri sadece kendi döneminizle değerlendirmek suretle belirli kalıba sokarsak Antalyaspor bundan bir şey kazanmaz. Her yönetim yalnız kalmıştır, istediği desteği almamıştır ama 'biz hiç destek almadık' diye o destek verenler bir gün kırılırsa bundan Antalyaspor zarar görür. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza da fahiş, hukuki hata olmadığı sürece kişisel hakaretler son derece yanlıştır. Birbirimizi kırmadan yola devam edeceğiz. Türkiye'de herkesin en iyi bildiği iş olan futbolu konuşacağız. Herkesin fikrinden faydalanacağız ama geleceği tehlikeye sokacak adımlardan her zaman kaçınacağız. Antalyaspor maalesef düşmeme heyecanlarında en çok heyecan yaşayan takım oldu. Şimdi şampiyonluk heyecanlarıyla Antalya'yı dimdik tutma zamanı gelmiştir. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız, emin adımlarla yürüyeceğiz."







Antalyaspor'a 32 yaşında başkan oldu







Kulüp başkanlığına seçilen Ali Şafak Öztürk de 32 yaşında olduğunu belirterek, ailesinin OPET ile yakaladığı başarıyı anlattı. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayarak, inşaat şirketi kurduğunu ve sahibi olduğu analiz futbol internet sitesi ile Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerle çalıştıklarını anlattı.



Aile olarak düşünce yapılarının, "Bir işi yapıyorsak en iyisini yapmalıyız." olduğunu dile getiren Öztürk, Antalyaspor'a başkan adaylığı sürecinde gece gündüz kulübü düşündüğünü ifade etti.



Öztürk, Antalya'da futbol açısından ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Antalya, Türkiye'nin en büyük şehirden biri. Çok güzel bir stadı var, yeni tesisleri çok güzel. Burası turizm destinasyonu olmasından dolayı çok güzel turizm tesisleri var. Kış döneminde bin 500-bin 600 takım Antalya'da kamp yapıyor. Antalya'da takımına sahip çıkan, Eto'o transferi ve milli maçla çok hızlı gelişen bir futbol kültürü var. Başarının alt yapısı var. En fazla başarı potansiyeli olan kenttir. Yönetimimiz bunları yapabilir ama sizlerin desteğiyle olur. Sizlerin desteğinizi istiyorum. Burada yeni bir dönem görüyorum. Kişisel kavgalar olabilir ama ben temiz bir sayfa açıyorum. İlk senem ısınma senesi, ikinci seneden sonra şampiyonlukta iddiası olan bir kulüp haline geleceğiz. Bu çok zor değil. Her sene şampiyonlukta iddiası olan bir takım olacak. Antalyaspor'u tüm dünyaya tanıtacağız."



Öztürk, kısa, orta ve uzun vadede hedeflerinin olduğunu, vizyon getirecek projeler yapacaklarını altını çizerek, projeleri yapmadan haklarında konuşmak istemediğini söyledi. Eski kulüp başkanı Gültekin Gencer'e güçlü bir takım bıraktığı için teşekkür eden Öztürk, "Burada hepimiz destek vererek bu işi götüreceğiz. Bilet fiyatlarını düşüreceğiz. İndirimli fiyatların üzerinde indirimlerimiz olacak. Futbolu 10 bin kişiye değil, 20-30 bin kişiye oynamak istiyoruz. Burada siz de takımınıza sahip çıkın. İç içe olup bu takımı ileriye taşıyalım." diye konuştu.







Gencer: "Yönetici bulamadığımız dönemler oldu"







Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer de kendisinin tribünden gelen bir kişi olduğunu ifade ederek, kulübün bütün birimlerinde değişik dönemlerde görev yaptığını anlattı.



Gencer, üç yıllık başkanlığında iyi ve kötü günleri olduğunu ancak Antalyaspor'a belli bir vizyon kazandırmak için projeler yaptıklarını anlatarak, "Yönetici bulamadığımız dönemler oldu. Turizmcilerin borçlardan dolayı 'Yurt dışına çıkış yasağı konulur' diye yönetime girmediği dönemler oldu. Bugün yönetim oluşurken dahi yönetim kurulunda olmak isteyen kişilerin çok olması, yönetime talip olan kişilerin çıkması bizim çok iyi şeyler yaptığımızı, takımı bu noktaya getirdiğimizi gösteriyor." diye konuştu.







Eto'o sayesinde mağazalar ciro yaptı"







Eto'o transferiyle ilgili kendisinin sürekli eleştirildiğini dile getiren Gencer, "Eto'o'nun 1 milyon avro menajer ücreti konuşulsa da Eto'o sayesinde mağazalar 1,9 milyon lira ciro yaptı. Yıl sonu itibarıyla Eto'o sayesinde mağazalardan ilk defa 1 milyon lira gelir elde edilecek. Antalyaspor'a bugün başkan olarak veda ediyorum ama tribündeki yerimde olacağım." ifadelerini kullandı.