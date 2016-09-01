ANTALYASPOR'DA 7 FUTBOLCU ELDE KALDI
Antalyaspor'da yönetimin mali sıkıntıyı aşmak için transfer döneminde kendilerinden takım bulmasını istediği 7 futbolcuya teklif gelmedi.
Antalyaspor'da yönetimin mali sıkıntıyı aşmak için transfer döneminde kendilerinden takım bulmasını istediği 7 futbolcuya teklif gelmedi. Kadroda düşünülmeyen futbolculara yaklaşık 8 milyon lira ödemesi, yönetimin canını sıktı.
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