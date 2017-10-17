ANTALYASPOR, SEREMONİYE FUTBOLCULARLA BİRLİKTE ÇIKMAK İSTEYEN ÇOCUKLARDAN PARA ALACAK
Antalyaspor, seremoniye futbolcularla beraber çıkmak isteyen çocuklardan ücret alacak. 4 büyüklerle oynanan maçlar 350 lira Anadolu takımları 200 lira olacak.
Antalyaspor, ailelerin çocuklarına hoş bir hatıra kalması, çocukların da yıldız isimlerin elinden tutarak maç öncesi seremonide yer alma isteğini hayata geçirmek için kampanya başlattı.
AÇIKLAMA İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI
Antalyaspor'un evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla seremoniye çıkmak isteyen 2005-2012 yılları doğumlu çocukların Kırmızı-Beyazlı kulübe başvuru yapması gerektiği belirtildi. Antalyaspor'un internet sitesinde yer alan açıklama, 'Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!' sloganıyla duyuruldu.
4 BÜYÜKLER 350 LİRA, ANADOLU TAKIMLARI 200 LİRA
Seremonide yer almak isteyen çocuklar için ailelerinin Anadolu takımlarıyla maçlarda 200, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 350 lira ödemesi gerektiği, ödeme kapsamında çocuklara Antalyaspor forması, şort ve çorap verildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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