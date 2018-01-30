ANTALYASPOR, SAMUEL ETO'O'NUN TAKIMDAN AYRILDIĞINI DUYURDU
Antalyaspor, Samuel Eto'o ile yolların ayrıldığını resmi siteden duyurdu.
Antalyaspor, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
"ETO'O İLE KARŞILIKLI OLARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız, karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denildi.
Açıklamada, Eto'o'ya bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşantısı için başarı dilendi.
Kaynak: haberinburada
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