ANTALYASPOR, SAMİR NASRİ'Yİ TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINA YAZDI
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Samir Nasri'yi transfer listesinin başına yazdı. Fransız futbolcunun adı bile taraftarları coşturmaya yetti.
Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ideal 11 için iki transfer istediğini açıklamasının ardından bu isimlerin biri ortaya çıktı. Daha önce de gündeme gelen Samir Nasri'nin, Antalyaspor'un 10 numara pozisyonu için liste başı olduğu öğrenildi.
BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR
Takvim'in haberine göre; bonservisi Manchester City'de olan ve geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız yıldızın, yüksek maaş talebi ise Kırmızı- Beyazlılar'ın işini zora sokuyor. Sportif Direktör Servet Çavuşoğlu'nun bu transfer için yoğun mesai harcarken, transferin tamamlanması için bütün şartların zorlandığı gelen haberler arasında yer aldı. Antalyaspor'un menajeri aracılığıyla Nasri'ye 2 yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Fransız yıldızın önümüzdeki hafta bu teklife yanıt vereceği öğrenildi.
499 MAÇTA 69 GOLÜ VAR
Kulüp kariyerinde 499 karşılaşmaya çıkan Fransız yıldız, 69 gol ve 87 asistlik performans sergilerken, milli formayla çıktığı 41 maçta da 5 kez gol sevinci yaşadı. Samir Nasri son yıllarda kariyeri düşüşe geçse de yetenekleri ile Süper Lig'de büyük fark yaratabilecek bir yıldız.
Kaynak: haberinburada
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