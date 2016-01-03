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Antalyaspor, Mourinho'nun yardımcısı Morais'le anlaştı

ANTALYASPOR, MOURİNHO'NUN YARDIMCISI MORAİS'LE ANLAŞTI

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ali Ceylan, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yardımcısı Manuel Ferreira de Morais'le anlaştıklarını bildirdi.

Tarih : 03 Ocak 2016, 15:17
Puan Ver : Antalyaspor, Mourinho'nun Yardımcısı Morais'le Anlaştı(9/10)6


Ceylan, yaptığı açıklamada, Chelsea'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Manuel Ferreira de Morais ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.



Morais'in yarın akşam saatlerinde Antalya'da olacağını ve sözleşmenin genel detaylarının görüşüleceğini ifade eden Ceylan, "Görüşmelerde herhangi bir anlaşmazlık olmazsa salı günü sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.



Ceylan, görüşmelerin 1,5 yıllık sözleşme üzerinden yapıldığını kaydetti.








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