

Ceylan, yaptığı açıklamada, Chelsea'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Manuel Ferreira de Morais ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.







Morais'in yarın akşam saatlerinde Antalya'da olacağını ve sözleşmenin genel detaylarının görüşüleceğini ifade eden Ceylan, "Görüşmelerde herhangi bir anlaşmazlık olmazsa salı günü sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.







Ceylan, görüşmelerin 1,5 yıllık sözleşme üzerinden yapıldığını kaydetti.