Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, “Hakikaten ayıp ettik, çok olduk. Çevremize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm Antalya halkından özür diliyoruz. Gerçekten çevremizi rahatsız ettik. Her sene seçim ve aday var söylemlerinden bıktık. Bu söylemlerin neticesi olarak dün akşam yönetim kurulu olarak toplandık ve 30 Haziran'da genel kurula gitme kararı aldık" dedi.







Gencer, yönetim kurulu ile birlikte Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Gencer, 2013 yılında kimsenin cesaret edemediği dönemde göreve başladıklarını vurguladı. O dönemde şansızlık üzerine küme düştüklerini aktaran Gencer, “Seçim istendi ve seçime gittik. Kimse aday olmadı, düşürdüğümüz gibi takımı çıkardık. Yine seçim istediler. Cesareti ve vizyonu olan yine çıkmadı. Aday olduk, ‘3 yıl seçim istemiyoruz. Vizyonumuz çok büyük' dedik. Yeni stat, yeni heyecan, yeni bir takım ve dünya yıldızı dedik. Nerelerden nerelere geldik. Statta bin kişilerden 10 binlere geldik. Biz taraftarı 50 bine çıkardık. Siyasete Antalyaspor'u alet etmedik. Yetmedi Türkiye'den İstanbul takımlarını tutan seyircilerin ikinci takımlarını Antalyaspor yaptık. Bu vizyonu yönetim kurulu ile Antalya ile yaptık” diye konuştu.







"ADAY OLMAYACAĞIZ"



Hiçbir şekilde geçmişte olduğu gibi belediyeden yardım almadıklarını dile getiren Gencer, “Manevi destek aldık. Mutlu günlerimizde yanımızda oldular. Evet çok olduk. Çok ileriye gittik yönetim kurulu ve şahsım olarak Eto'o'yu getirdik, ikinci yarı Avrupa takımı oluşturduk. Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa, Torku Konya'yı yendik. Şehri sevindirdik. 2017 hedefimizi UEFA olarak koyduk. Milli maçlara vesile olduk. Gerçekten çok olduk. 'Messi ve Rihanna Antalya'da top oynayacak' dedik. Hakikaten ayıp ettik, çok olduk. Çevremize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm Antalya halkından özür diliyoruz. Gerçekten çevremizi rahatsız ettik. Her sene seçim ve aday var söylemlerinden bıktık. Bu söylemlerin neticesi olarak dün akşam yönetim kurulu olarak toplandık ve 30 Haziran'da genel kurula gitme kararı aldık. Kesinlikle ben ve yönetim kurulum aday olmama kararı aldı. 6 Haziran'da Ronaldinho transferi için Londra'da olacaktık. Marko Marin'i söylemeyeceğim. 22 Haziran'da 3. yıldız için ABD'ye gidecektik. Şu an itibari ile hepsini iptal ettik. Sadece önceden yapılmış transferler, kaleci Ferhat Kaplan, Aissati ve Ofoedu'nun sözleşmelerini bitirmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında Jose Morais'in istediği kanat oyuncusu vardı, bizim dönemimize rastlarsa gereğini yaparız. Onun dışında hiçbir şekilde transfer yapmayı düşünmüyoruz. Hocamızın istemediği kim olursa Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda gereği yapılacaktır. 30 Haziran'da görevi devralacak kim olursa bizden sonrakilerin vizyonu en az UEFA ve en az Eto'o kadar dünya yıldızlarını Antalya'ya getirmek olmalıdır” dedi.







"DIŞARIDALAR"



Kongre kararı almanızın nedir? Sorusuna Gencer, “Bu soruların muhatabı biz değiliz. Bu salonda yoklar, dışarıdalar. Biz kongre kararını aldık. Söylemler üzerine kongre kararı aldık. Artık bıktık. Seçime girmeme kararı da aldık” cevabını verdi.