ANTALYASPOR, GALATASARAY'DAN KOVULAN TUDOR'A TEKLİF GÖTÜRDÜ
Antalyaspor scout ekibinde çalışan Adnan Gülek, Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor'a teklif götürdü. Hırvat teknik adam, henüz yanıt vermedi.
Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor'da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo'yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde Galatasaray'la olan sözleşmesi fesih edilen Igor Tudor'la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.
ANTALYASPOR ADINA GÜLEK GÖRÜŞTÜ
Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen Antalyaspor'da teması scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in kurduğu öğrenildi. Gülek'in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor'da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.
ANTALYASPOR'UN TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR
Kırmızı-Beyazlı cepheye teklifle ilgili yanıt vermeyen Igor Tudor'un, anlaşmaya sıcak bakmadığı ve teklifi reddetme olasılığının da yüksek olduğu öne çıkan detay olarak dikkat çekti.
34 MAÇTA 19 GALİBİYET
Türkiye kariyerine geçen sezon Karabükspor'da başlayan ve lig ortasında Galatasaray'la anlaşan Hırvat teknik adam, Süper Lig'de toplamda 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 34 maçta da 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almış, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.
HİKMET KARAMAN'IN İSMİ GEÇİYOR
Antalyaspor'un, şu an boşta bulunan bir diğer teknik adam Hikmet Karaman'ı da listede tuttuğu ve devre arasında deneyimli teknik adamla masaya oturabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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