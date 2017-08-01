Kjaer'in Yerine 21'lik Chelseali Geliyor
Veda Konuşması Yapan Mehmet Görmez, Yeni Diyanet'in Vazifesini Açıkladı
Fenerbahçe, Forvet Bölgesi İçin Nijeryalı Ahmed Musa'yı Düşünüyor
Diyarbakır'da Askere Hain Tuzak! 2 Asker Şehit Düştü
Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Gustavo Gomez'i Kiralamak İstiyor
Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu
Galatasaray'ın Kanayan Bölgesine İlaç Gibi Transfer Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminin Yüzde 8,7'ye Çıkardı
Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
15 Temmuz'un En Kritik Davası Başladı! İlk Sırada Sivil İmam, İkinci Sırada Akın Öztürk Getirildi
Abd'nin Teröristlere Verdiği Zırhlı Araçlar Arasında Yok Yok
Bergüzar Korel, Bikinili Yakalanan Ünlüler Kervanına Katıldı
Ağrı'da Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
Ünlü Sunucu Murat Başoğlu'nun Eşini Aldattığı Kadın Spor Hocası Çıktı
İstanbul Yanacak, Nem Oranı Yüzde 94'e Çıkacak
Mersin Limanı'nın Yüzde 40'lık Payı Satılıyor

Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu

ANTALYASPOR, FENERBAHÇE'DE FORMA BULAMAYAN SALİH UÇAN'A TALİP OLDU

Eto'o ve Menez gibi yıldızları barındıran Antalyaspor, Fenerbahçe'ye döndüğünden beri forma şansı bulamayan Salih Uçan'a talip oldu.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu(9/10)5

10 numara için flaş isimlerle görüşen, ancak bir türlü sonuca ulaşamayan Antalyaspor'da gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu.

ÇITA ARŞA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre, Rıza Çalımbay yönetiminde çok başarılı bir sezonu geride bırakan ve kadrosuna kattığı isimlerle çıtayı yükselten Antalyaspor'da 10 numara arayışları sürerken gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu.

Roma'dan döndükten sonra da Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istediği şansı bulamayan genç orta saha oyuncusuna talip olduğu öğrenilen Antalyaspor kiralık teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İstanbul ekibinin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın gözüne giremeyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi görüşmelerin başlayabileceği ifade edildi. Roma'nın ardından Fenerbahçe'de 24 maça çıkan Salih, 1 gol atıp 5 asistlik performans göstermişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Fenerbahçe  De  Forma  Bulamayan  Salih  Uçan  A  Talip  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER