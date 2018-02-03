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Antalyaspor Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Antalyaspor Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

ANTALYASPOR EVİNDE YENİ MALATYASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto Süper Ligde 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 03 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Antalyaspor Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti(6/10)2

Antalyaspor - Malatyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Antalyaspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı. 9. dakikada yeni transfer Doria'nın yaptırdığı penaltı sonrasında topun başına geçen Deniz Kadah fileleri havalandırdı. 45'te Aytaç Kara skoru dengeledi.

YENİ MALATYASPOR'DA CHEBAKE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Malatyaspor'da Issam Chebake, Emre ile tartışma esnasında rakibine fiziki müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı karta cezalandırıldı. 66'da bir kez daha sahne alan Deniz Kadah, Antalyaspor'u yeniden öne geçirdi. 90+2'de El Kabir perdeyi kapatan isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 3. maçına çıkan Akdeniz temsilcisi ilk kez kazanarak 21 puana yükseldi. Malatyaspor ise 26 puanda kalarak 4 hafta sonra sahadan yenik ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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