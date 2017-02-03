Trump'tan İsrail'e İlk Uyarı
Zinciri Kıran Acun Ilıcalı Birinci Sırada
Fransa'da Müzeye Girmeye Çalışan Kişiye Ateş Açıldı
Çocuklardaki İştahsızlığın Nedeni…
İş Bankası'ndan Promosyon Ödemeleri 1 Mart'ta
Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı
Asırlık 'kendir' Geleneğini Mağarada Sürdürüyorlar
Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi
Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Başlıyor
Merkel O Röportajı Sordu: Demeciniz Sonrası Görüşmek İstedim
Chp Cumhuriyetin Adam Gibi Yürütülmesine Vesile Olsaydı...
Patlayan Flaşlarla Şoke Oldu!
Yılın İlk Enflasyon Oranları Açıklandı
Kanada'da Bir Camiye Daha Saldırı Düzenlendi
Fallout 4 İçin 58 Gb Büyük Grafik Güncellemesi!
Nextbit De Razer Ailesine Katıldı
En Çok Pazartesi Günleri Desteğe İhtiyaç Duyuyoruz
Siber Suçlulara Para Kaptıran Parasını Geri Alamıyor
Afyonkarahisar'da Yerli Telefon Seferberliği
Fujitsu, Palmsecure Biolock ‘U Tanıttı

antalyaspor eto'o'suz çalıştı

ANTALYASPOR ETO'O'SUZ ÇALIŞTI

Antalyaspor'un antrenmanına Afrika Uluslar Kupası finali için FIFA'nın davetlisi olarak Gabon'a giden Samuel Eto'o katılmadı.

Tarih : 03 Şubat 2017, 13:55
Puan Ver : Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı(8/10)10


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından esneme, kondisyon, top kapma ve pas çalışması yaptı.



Çalımbay, çift kale maçla tamamlanan antrenmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Ramon Motta'nın takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, Afrika Uluslar Kupası finali için FIFA'nın davetlisi olarak Gabon'a giden Samuel Eto'o yer almadı.



Öte yandan Antalyaspor'da Richard Danilo'yla başlayan sarı saç modasına Sandro Raniere, Charles Fernando Da Silva ve Mustafa El Kabir de katıldı. Sarı saçlarıyla dikkati çeken futbolcular, antrenman sonrası gazetecilere poz verdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Antalyaspor  Eto  O  Suz  Çalıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER