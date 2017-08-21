ANTALYASPOR, DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU SAMİR NASRİ'Yİ TRANSFER ETTİ
Antalyaspor, ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
2 YILLIK İMZA
'Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.'
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Fransız futbolcunun yıllık 4 milyon Euro kazanacağı beliriliyor.
Kaynak: haberinburada
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