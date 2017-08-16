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Antalyaspor, Cüneyt Çakır'a Yüklendi: Beşiktaş Maçının Sonucuna Etki Etti

ANTALYASPOR, CÜNEYT ÇAKIR'A YÜKLENDİ: BEŞİKTAŞ MAÇININ SONUCUNA ETKİ ETTİ

Antalyaspor, resmi siteden yaptığı açıklamada Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maç için, "Cüneyt Çakır, 2 skandal karar vererek maçın sonucuna etki etti." dedi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Antalyaspor, Cüneyt Çakır'a Yüklendi: Beşiktaş Maçının Sonucuna Etki Etti(8/10)4

Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş karşılaşması hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararların maçın sonucuna etki ettiği belirtilerek, Video Hakem Sistemi'nin (VAR Sistemi) geciktirilmeksizin uygulamaya konulması talep edildi.

Antalyaspor'un internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi;

"2017-2018 sezonunu henüz başlarken hiç arzu etmememize rağmen maalesef yine hakem hataları gündemin ilk sırasında yer aldı. Hiçbir şekilde takımımızın puan kaybına gerekçe aramıyoruz, ancak bu hataları görmezden gelmek, hataları dile getirmemek mümkün değil.

Birkaç pozisyona değinmek gerekirse;

"OYUNCUMUZUN AYAĞINA BASILDI"

1 numaralı fotoğrafta görülen Beşiktaşlı oyuncu, futbolcumuz Charles'ın ayak tendon kısmına sert müdahalede bulunuyor. Hareket ve futbol kuralları birlikte değerlendirildiğinde Beşiktaşlı futbolcunun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerekirdi.

"RAKİP OYUNCU UÇAN TEKME ATTI"

2 numaralı fotoğrafta görülen Beşiktaşlı oyuncunun futbolcumuz Salih Dursun'a uçan tekmesi karşılığı kırmızı kart olması gerekirken, pozisyon sarı kartla değerlendirilmiştir. Beşiktaş'ın golü öncesi ortada fiziksel temas olmamasına rağmen serbest vuruş kararı verilmiştir.

"CÜNEY ÇAKIR, MAÇIN SONUCUNA ETKİ ETMİŞTİR"

Beşiktaşlı Futbolcu Cenk'e yapılmayan ihlal sonrası penaltı kararı verilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez. Maçın hakemi bu ve benzeri hataları hep Antalyaspor aleyhinde gerçekleştirirken, takımımızın en küçük ihlalinde kartlarını kolayca kullanmıştır. Özetle maçın hakemi Sayın Cüneyt Çakır'ın kararları maçın sonucuna etki etmiştir.

"VİDEO HAKEM HEMEN GELMELİDİR"

Buradan hareketle biz Antalyaspor olarak özellikle ve önemle ifade etmek istiyoruz ki, Video Hakem Sistemi (VAR Sistemi) geciktirilmeksizin uygulamaya konulmalıdır. VAR sitemi uygulandığında maçın hakemi penaltı pozisyonuyla ilgili uyarılacak ve pozisyonu tekrar izleyerek hatalı kararından dönme imkânını bulacaktır.

"VERİLEN PUAN YANLIŞ"

Diğer taraftan maçın hakemine, maçın gözlemcisi tarafından 8.3 puan verildiği basın organlarında ve sosyal medyada paylaşılmaktadır. Maçın hakemine verilen puanın açıklanmadığını biliyor ve bu haberlerin gerçeği yansıtmamasını diliyoruz. Zira en hafifinden futbol tabiriyle maçın hakemi penaltı pozisyonunda bariz hata yapmıştır. Maçın hakeminin puanı sadece bu hata sebebiyle 7.9 olmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların hakemlerine gözlemciler tarafından verilen puanları açıklaması halinde bu tür polemiklerin ortadan kalkacağını ve bir anlamda denetim sağlanacağı değerlendirmesini paylaşmak istiyoruz.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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