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Antalyaspor, Bursa'yı evinde vurdu

ANTALYASPOR, BURSA'YI EVİNDE VURDU

Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Tarih : 31 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Antalyaspor, Bursa'yı Evinde Vurdu(8/10)4

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

İLK GOL MAICON'DAN GELDİ

Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçilirken 30. dakikada Milan Jevtovic sol kanatta topla buluştu ve yaptığı ortada Deniz Kadah ceza sahası sol çaprazda topu aldı ve şutunu attı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Maicon gol dokunuşunu yaptı ve skoru 1-0'a taşıdı. Maicon bu golle bu sezon Lig'de Antalyaspor formasıyla 6. golüne imza attı.

İlk yarının son dakikalarında Bursaspor rakip kalede daha etkili olurken aradığı golü bulamadı ve devre arasın 1-0'lık sonuçla gidildi.

BURSASPOR YÜKLENDİ, GOLÜ BULAMADI

İkinci yarıya hızlı başlayan ekip ev sahibi Antalyaspor oldu. Souleymane Doukara ile pozisyonlara giren ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkaracak golü bulamadı. Bursaspor ikinci yarının ortalarında oyunda dengeyi sağladı. Bursaspor oyuna 62. dakikada dahil olan Dzon Delarge ile etkili fırsatlar yakaladı.

DENİZ KADAH SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 72. dakikasında sahneye Deniz Kadah çıktı. Sakıp'ın sol kanattan yaptığı ortada Souleymane Doukara penaltı noktasında topu tek dokunuşla Deniz Kadah'a bıraktı ceza yayı ön çizgisinde topla buluşan Deniz Kadah çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Bu golle Antalyaspor, Bursaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

BURSASPOR'DA DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Antalyaspor bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken Bursaspor 33 puanda kaldı. Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor son iki maçından 6 puan alarak hata yapmadı. 2018 yılında deplasmanda henüz 3 puanla tanışamayan Bursaspor kötü serisini Antalya deplasmanında da sonlandıramadı ve deplasman kabusu devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Bursa    Evinde  Vurdu    haber

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