ANTALYASPOR BAŞKANI: SOSA İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, eski Beşiktaşlı Sosa için, "İsimleri söylüyorum ama bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar, Sosa ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor'da, Başkan Ali Şafak Öztürk, taraftarın sabırsızlıkla beklediği 10 numara pozisyonu için görüştükleri oyuncuyu İHA'ya açıkladı.
"SOSA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Başkan Ali Şafak Öztürk, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İsimleri söylüyorum zaten bunu da söyleyeyim de bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar. Sosa ile de görüşmeler var, evet devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar