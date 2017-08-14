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Antalyaspor Başkanı: Sosa ile Transfer Görüşmelerimiz Devam Ediyor

ANTALYASPOR BAŞKANI: SOSA İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, eski Beşiktaşlı Sosa için, "İsimleri söylüyorum ama bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar, Sosa ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Antalyaspor Başkanı: Sosa İle Transfer Görüşmelerimiz Devam Ediyor(8/10)4

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor'da, Başkan Ali Şafak Öztürk, taraftarın sabırsızlıkla beklediği 10 numara pozisyonu için görüştükleri oyuncuyu İHA'ya açıkladı.

"SOSA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Başkan Ali Şafak Öztürk, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsimleri söylüyorum zaten bunu da söyleyeyim de bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar. Sosa ile de görüşmeler var, evet devam ediyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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