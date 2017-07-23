ANTALYASPOR, ARSENAL İLE WİLSHERE'IN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Antalyaspor, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jack Wilshere için takımıyla görüşmelere başladı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, son günlerde adı kırmızı beyazlılarla anılan Jack Wilshere konusunda taraftarlarını heyecanlandırdı.
"WİLSHERE İÇİN TEMASLARIMIZ OLDU"
İngiliz futbolcunun transferi için A Spor'a konuşan Öztürk, görüşmeleri yalanlamazken "Böyle transferler zor transferlerdir. Kendisi için temaslarımız oldu ancak maliyetli bir isim" ifadelerini kullandı.
İngiliz basınında, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerinde bir türlü istikrar sağlayamayan Wilshere'ın ülke dışına çıkabileceği aktarılırken Arsenal'in oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayacağının altı çizildi.
Son olarak Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyen Wilshere, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 resmi maçta 2 asist yapabilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
- Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
- Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
- İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
- Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
- Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar