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Antalya'nın 5 Yıldızlı Oteller Bölgesindeki Halk Plajına Yakışmayan Görüntüler

ANTALYA'NIN 5 YILDIZLI OTELLER BÖLGESİNDEKİ HALK PLAJINA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Antalya 'da 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Kundu bölgesindeki halk plajı, bakımsız görüntüsüyle dikkati çekiyor. Duşlardan su akmadığı, tuvaletlerin de kullanılmadığı görüntü tepkilere neden oluyor.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Antalya'nın 5 Yıldızlı Oteller Bölgesindeki Halk Plajına Yakışmayan Görüntüler(10/10)6

ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Kundu bölgesindeki halk plajı, bakımsız görüntüsüyle dikkati çekiyor. Duşlardan suyun akmadığı, tuvaletlerin de kullanılamayacak kötü görüntüsü tepkilere neden oluyor.

HALK PLAJINDAKİ DUŞLARDAN UZUN SÜREDİR SU AKMIYOR

Turizm bölgesi Kundu'daki 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda yer alan ve merkez Aksu Belediyesi'nin işlettiği halk plajı, bakımsızlık nedeniyle tepki çekiyor. Mardan Palace ile Topkapı otelleri arasındaki halk plajındaki duşlardan uzun süredir su akmıyor. Denize girdikten sonra yıkanmak isteyen yerli turistlerin yanı sıra bölgede oturan vatandaşlar, suların akmadığını görünce şok yaşadı. Plajdaki diğer olumsuz görüntü ise konteyner tuvaletlerin pislik içinde olması. Tuvaletlerin görüntüsü mide bulandırırken, vatandaşların ihtiyaçlarını tuvaletlerin kenarına yaptığı gözlendi.

"TUVALETLER KULLANILACAK GİBİ DEĞİL, İHTİYAÇLARIMIZI DENİZE BIRAKIYORUZ"

Denize girenlerden Hasan Barater, evine yakın olduğu için bu plajı tercih ettiğini, ancak sular akmadığı için yıkanmaya eve gideceğini söyledi. Plaja gelen Ferhat Koç ise hizmetlerden memnun olmadığını kaydetti. Koç, "Duş almak için su bulamıyoruz. Tuvaletler kullanılacak gibi değil. İhtiyaçlarımızı denize bırakıyoruz. Doğru değil ama belediye buna bir çözüm bulamadı, birçok vatandaş bunu yapıyor" dedi. Celal Barater ise plajın suyunun otelden geldiğini kaydetti. Belediye görevlilerin plaja geldiği zaman otel çalışanlarının suyun vanasını açtığını dile getiren Barater, görevlilerin ayrılmasının ardından otelin vanaları tekrar kapattığını anlattı.

"TUVALETLERİN KAPISI ÇALINMIŞ"

Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin ise plaja suyu yan otelden aldıklarını söyledi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nin (ASAT) otelin suyunu kesmesi nedeniyle bu sıkıntının oluştuğunu belirten Başkan Şahin, "Plajda ASAT'ın su borusu yok. Otel de gönüllü olarak bize su veriyordu. ASAT suyu kesince plaj susuz kaldı. Kendimiz ASAT'a abone olmaya karar verdik. Başka bir plajımızın da giyinme kabinlerinin ve tuvaletlerinin kapıları çalınmış. Buraların kapılarını yeniden yaptırdık. Ekiplerimiz bugün takacak. Sıkıntılarımızı en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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