Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

antalya'lı kayıp kuyumcunun cesedi bulundu

ANTALYA'LI KAYIP KUYUMCUNUN CESEDİ BULUNDU

Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu dükkanı sahibi 54 yaşındaki Vedat Şenay, Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü bulundu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:29
Puan Ver : Antalya'lı Kayıp Kuyumcunun Cesedi Bulundu(6/10)6


Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, dün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Antalya    Kayıp  Kuyumcunun  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER