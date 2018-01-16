Antalya Büyükşehir Belediyesinin Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi Mellidağ mevkisine kurmak için projesini gerçekleştirip Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) destek verdiği 'Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurumu Projesi'nin protokolü imzalandı.

"ELEKTRİK ÜRETİMİ YILLIK 6 MİLYON 760 KİLOVAT/SAATE ÇIKACAK"

Antalya'da tarım sektörünün yılda yaklaşık 6,5 milyon ton üretim yapıp, yarım milyar dolar ihracat kapasitesi olduğuna işaret eden Türel, protokolle birlikte çiftçilerin enerji yükünün azalacağını söyledi. Yine Antalya'da 39 tarımsal sulama kooperatifinin yılda yaklaşık 5 megavat elektrik kullandığını belirten Türel, "Döşemealtı ilçesine daha önce kurduğumuz 2 megavat kurulu gücündeki santralimiz sulama kooperatiflerinin tamamının ihtiyacını karşılayamıyordu. Yeni yapacağımız ve 2,8 megavat kurulu gücünde planladığımız güneş enerjisi santrali ile ihtiyacın tamamı karşılanmış olacak. Santralimizin maliyetinin 9 milyon 375 bin lirası BAKA, 3 milyon 124 bin lirası ise Belediye bütçesinden karşılanacak. Böylece belediyemizin güneş santrallerinden üretilen elektrik yıllık 6 milyon 760 kilovat/saate çıkacak. Bu elektriği sulama kooperatifleri kanalıyla 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama desteği olarak kullandıracağız. Çiftçimiz 1 dönüm araziyi yaklaşık 60 liraya suluyordu ve bunun yüzde 60'ı enerji gideri. Dolayısıyla dönümünü 60 liraya suladığı arazisini, şimdi 24 liraya sulayacak. Yani yüzde 60'lık indirim var" ifadelerini kaydetti.

"ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYE DİREKT YANSITILACAK BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Üreticiye yansıyacak olan bir proje hayata geçirildiğine dikkat çeken BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz da "Üreticilerimize, kooperatifler üzerinden kar koymadan, fiyat farkı koymadan verilen desteği direk üreticiye ve tüketiciye yansıtılacak olan bir süreci başlatıyoruz. Verilecek olan bu destek çok geniş bir kitleyi kapsıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türel ile Yılmaz, Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurumu Projesi'nin protokolü imzaladı.

Kaynak: haberinburada